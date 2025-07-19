قتيل وثلاثة مفقودين في انزلاق للتربة في كوريا الجنوبية

قتل شخص على الأقل في انزلاق للتربة نجم عن أمطار غزيرة في كوريا الجنوبية، على ما أعلن جهاز الإطفاء الوطني.وفُقد ثلاثة أشخاص أيضا بعد أن جرفت التربة منزلين في قرية بمقاطعة سانشيونغ (جنوب) حسبما أعلن مسؤولون، فيما يتواصل هطول الأمطار الغزيرة في البلاد.وقال مسؤول في مركز الإطفاء بمقاطعة سانشيونغ لوكالة فرانس برس "أُفيد َعن فقدان ثلاثة أشخاص على الأقل وانتشلنا جثة واحدة".وأكد أن المفقودين هم شاب في العشرينات من عمره وزوجان في السبعينات.