إصابة أكثر من 20 شخصا في لوس أنجلوس بعد اصطدام سيارة بحشد

أعلنت إدارة الإطفاء في مدينة لوس أنجلوس الأميركية أن سيارة اصطدمت بحشد من الناس في إيست هوليوود في وقت مبكر اليوم السبت، مما أدى إلى إصابة أكثر من 20 شخصا.



وأفادت بأن أربعة على الأقل في حالة حرجة بينما أصيب ثمانية آخرون على الأقل بجروح خطيرة في الواقعة التي حدثت على طريق سانتا مونيكا.