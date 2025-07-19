وزير الخارجية الإسرائيلي: الأقليات في سوريا معرضة "للخطر" تحت حكم الشرع

رأى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن الأقليات في سوريا معرضة "للخطر" تحت حكم أحمد الشرع، وذلك بعد خطاب جدد فيه الرئيس الانتقالي التزامه بحماية الأقليات عقب أعمال عنف دامية في محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية.وكتب ساعر على منصة إكس: "خلاصة الأمر: في سوريا الشرع، أن تكون من الأقليات، الكردية أو الدرزية أو العلوية أو المسيحية، هو أمر بالغ الخطورة". أضاف: "لقد ثبت ذلك مرارا وتكرارا على مدى الأشهر الستة الماضية". ولفت الى أن على المجتمع الدولي "واجب أن يضمن أمن وحقوق الأقليات في سوريا، وأن يرهن قبول سوريا مجددا في عائلة الأمم، بحمايتهم".