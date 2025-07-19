السيطرة على حريق في وحدة بمصفاة عبادان الإيرانية

أفادت وكالة شانا للأنباء التابعة لوزارة النفط الإيرانية بأنه تمت السيطرة على حريق اندلع في وحدة بمصفاة عبادان الإيرانية، من دون أن تتأثر العمليات.



وقالت الوكالة: "حاليا، الحريق تحت السيطرة والإنتاج مستمر في المصفاة، ولم يحدث أي انقطاع في عملياتها".