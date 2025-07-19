الصفدي التقى توم بارك: أمن سوريا واستقرارها ركيزة لاستقرار المنطقة

التقى نائب رئيس الوزراء الأردني ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى تركيا والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم بارك لبحث الأوضاع في سوريا.



وبحث الصفدي وبارِك جهود تثبيت وقف إطلاق النار الذي أُنجِز فجر اليوم في محافظة السويداء السورية، وضرورة تنفيذه حماية لسوريا ووحدتها ولمواطنيها، وبما يحقن الدم السوري ويضمن حماية المدنيين، وسيادة الدولة والقانون.



وثمّن الصفدي الدور الأساسي الذي تقوم به الولايات المتحدة الأميركية في التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وضمان أمن واستقرار سوريا وسلامة مواطنيها، مؤكّدًا استمرار الشراكة والتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية في هذا المجال.



وأكد الصفدي وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع سوريا وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها، مشددا على أن أمن سوريا واستقرارها ركيزة لاستقرار المنطقة.



ودان الصفدي الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا وتدخلها في شؤونها، باعتبارها خرقا فاضحا للقانون الدولي، وخرقا لسيادة سوريا يهدد أمنها واستقرارها ووحدتها وسلامة مواطنيها.