الاتحاد الأوروبي يرحب بوقف إطلاق النار في سوريا ويحض السلطات على حماية جميع المدنيين

رحّب الاتحاد الأوروبي بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين سوريا وإسرائيل بوساطة أميركية، معربا عن "الصدمة" من حصيلة الاشتباكات الطائفية الدائرة في جنوب سوريا.



وجاء في بيان صادر عن الخدمة الدبلوماسية في الاتحاد: "حان وقت الحوار والمضي قدما في انتقال جامع بالفعل. وتتحمّل السلطات الانتقالية في سوريا مع السلطات المحلية مسؤولية حماية جميع السوريين، بلا أيّ تمييز"، مع الدعوة إلى محاسبة كلّ مرتكبي "الانتهاكات الخطيرة" للقانون الدولي.