21 قتيلا إثر انقلاب حافلة في جنوب إيران

قُتل 21 شخصا على الأقلّ وجرح حوالى ثلاثين شخصا إثر انقلاب حافلة في جنوب إيران، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي.



ووقع الحادث الذي ما زالت ملابساته مجهولة حتى الساعة في محيط مدينة كوار القريبة من شيراز والتي تبعد حوالى ألف كيلومتر عن العاصمة طهران.



وقال مدير مستشفى كوار محسن أفراسيابي في تصريحات للتلفزيون الرسمي: "تمّ للأسف إحصاء 21 قتيلا"، مشيرا إلى إصابة 29 شخصا آخرين.