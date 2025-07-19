السلطات المحلية الأوكرانية: مقتل ثلاثة أشخاص على الأقلّ في قصف روسيّ على أوكرانيا

قُتل ثلاثة أشخاص على الأقلّ في أوكرانيا، في قصف روسيّ، حسب ما أفادت السلطات المحلية.

وسقط صاروخ في بلدة فاسيلكيفسكا في منطقة دنيبروبيتروفسك (وسط شرق)، متسببًا بمقتل شخصين على الأقلّ، وفق ما أعلن الحاكم سيرغي ليساك عبر "تلغرام".

وأوضح أنّ الهجوم دمّر مركزًا طبيًا ومدرسة و"مؤسسة ثقافية"، وألحق أضرارًا بمنازلَ.

وأعلن سلاح الجوّ الأوكرانيّ إطلاق روسيا 344 مسيّرة و35 صاروخًا في الليل على أوكرانيا، مؤكدًا إسقاط 208 من هذه المقذوفات.

وأورد الجيش أنّ "خمسة صواريخ و30 مسيّرة هجومية أصابت 12 موقعًا وتساقطت شظايا مقذوفات في سبعة مواقع".

وأفادت وزارة الدفاع الروسية من جهتها في تقريرها اليوميّ عن قصفها "مجمّعًا عسكريًا صناعيًا" في الليل في أوكرانيا بمسيّرات وصواريخ.

وأعلنت الوزارة أيضًا إسقاط 83 مسيّرة أوكرانية في روسيا ليلًا، من بينها 16 في منطقة موسكو.

وأعلنت شركة السكك الحديد الروسية من جانبها أن المواصلات بين بلدتي ليخايا وزامتشالوفو الواقعتين قرب الحدود الأوكرانية في منطقة روستوف الروسية (جنوب غرب) انقطعت لفترة وجيزة.