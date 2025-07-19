باريس تحض كل الأطراف في سوريا على احترام كامل لوقف إطلاق النار

حضّت باريس الأطراف كافة على احترام وقف إطلاق النار الذي أعلنته السلطات السورية في السويداء، حيث تتواصل الاشتباكات بين مقاتلين دروز وآخرين من عشائر البدو المحسوبين على السلطة.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن "فرنسا ترحب بإعلان وقف لإطلاق النار في منطقة السويداء. وهي تحضّ الأطراف كافة على احترام كامل له والإحجام عن أيّ فعل أحادي. لا بدّ من أن تتوقّف المعارك وأعمال العنف على الفور".