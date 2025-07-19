الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أوكرانيا تقترح إجراء محادثات سلام جديدة مع روسيا الأسبوع المقبل

أخبار دولية
2025-07-19 | 14:01
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أوكرانيا تقترح إجراء محادثات سلام جديدة مع روسيا الأسبوع المقبل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
أوكرانيا تقترح إجراء محادثات سلام جديدة مع روسيا الأسبوع المقبل

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن كييف اقترحت على موسكو جولة جديدة من محادثات السلام الأسبوع المقبل، بعد تعثر المفاوضات في بداية حزيران.
     
وقال زيلينسكي في خطابه المسائي: "أفاد سكرتير مجلس الأمن رستم عمروف أيضا بأنه اقترح عقد الاجتماع المقبل مع الجانب الروسي الأسبوع المقبل"، مضيفا أنه "يجب تعزيز زخم المفاوضات".

أخبار دولية

زيلينسكي

أوكرانيا

محادثات سلام

روسيا

LBCI التالي
718 قتيلا جراء أعمال العنف في السويداء في جنوب سوريا
براك: اتفاق بين إسرائيل وسوريا على وقف إطلاق النار
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-07-03

أكسيوس: أميركا تخطط لإجراء محادثات نووية مع إيران في أوسلو الأسبوع المقبل

LBCI
أخبار دولية
2025-06-08

أوكرانيا تعلن أن تبادل الأسرى مع روسيا سيتم "الأسبوع المقبل"

LBCI
أخبار دولية
2025-05-11

بوتين اقترح إجراء محادثات مباشرة مع أوكرانيا في هذا التاريخ

LBCI
أخبار دولية
2025-07-10

روسيا تقترح على الأميركيين "فكرة جديدة" بشأن أوكرانيا غداة قصف كييف

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:04

المرصد السوريّ: مسلحون دروز يستعيدون السيطرة على مدينة السويداء

LBCI
أخبار دولية
16:01

الرئاسة الروحية لـ”الموحدين الدروز”: لحماية دولية لأبناء الطائفة في سوريا

LBCI
أخبار دولية
14:32

سلطات مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا: ترحيل 700 سودانيّ

LBCI
أخبار دولية
14:07

وفاة الامير السعوديّ الوليد بن خالد بن طلال

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
09:39

الوكالة الوطنية للاعلام: استهداف دراجة في يحمر الشقيف ومعلومات عن وقوع اصابات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
12:55

اليوم ما قبل الأخير من جولة القديسة تريزيا الطفل يسوع في لبنان

LBCI
فنّ
2025-06-07

ملحم زين يشوّق جمهوره لألبومه المرتقب "22"... "قريبا" (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
2025-07-17

أردوغان: تركيا لن تسمح بإلحاق الضرر بوحدة أراضي سوريا وتركيبتها متعددة الثقافات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

لارا في مركز متخصص… فرصة للحياة والتعليم المختلف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

كارول سماحة في أولى حفلاتها الغنائية في بيروت لهذا الصيف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

أزمة مزارعي البطاطا… تزايد في حجم الخسارة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

نصبة جديدة تطال لبنانيين...لا تقع في فخ هذا التطبيق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

شحّ في المياه وحملة وطنية لمواجهته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

للهروب من السجون فنونٌ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

شرق المتوسط على بحر من الغاز وعيون الغرب عليه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

باسيل في مؤتمر البلديات السلطة تمنع اللامركزية الموسعة وتتلكأ بعودة النازحين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

هذا ما في البند الأول من اتفاق وقف النار في السويداء

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
03:21

الرئاسة السورية تعلن وقفًا شاملا وفوريا لإطلاق النار... وتحذر

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 19-7-2025

LBCI
خبر عاجل
10:03

الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يستقبل في هذه الأثناء في كليمنصو رؤساء الحكومات السابقين فؤاد السنيورة وتمام سلام ونجيب ميقاتي

LBCI
أخبار لبنان
08:06

جعجع اتصل بشيخ العقل وتيمور جنبلاط: الحديث تركز على الأزمة بالسويداء وضرورة الحفاظ على الاستقرار بلبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

نصبة جديدة تطال لبنانيين...لا تقع في فخ هذا التطبيق

LBCI
خبر عاجل
10:59

وليد جنبلاط للـLBCI: حتى الآن نتمسك بالبيان الذي صدر أمس ونصر عليه بوقف اطلاق النار في السويداء وبعد ذلك ننطلق إلى المرحلة الثانية

LBCI
أخبار دولية
14:07

وفاة الامير السعوديّ الوليد بن خالد بن طلال

LBCI
أخبار دولية
00:25

مصادر لـ"رويترز": سوريا اعتقدت أنها حصلت على الضوء الأخضر من أميركا وإسرائيل لنشر قوات في السويداء

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More