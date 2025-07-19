الرئاسة الروحية لـ”الموحدين الدروز”: لحماية دولية لأبناء الطائفة في سوريا

جددت الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز دعوتها إلى فرض حماية دولية مباشرة للدروز في سوريا، في ظل ما وصفتها بـ”الهجمة الإرهابية والإبادة الجماعية” التي يتعرض لها أبناء الطائفة في محافظة السويداء.

وقالت الرئاسة الروحية “عطفا على بياننا السابق، نؤكد أننا في الطائفة المعروفية طالما كنا أصحاب عهد وميثاق، ونحن في حالة الدفاع عن النفس منذ أيام”.

وأضاف البيان أن الطائفة “بادرت للصلح”، لكن الطرف الآخر “لم يلتزم بوقف إطلاق النار”.

واتهمت الرئاسة الروحية ما وصفتها بـ”العصابات المهاجمة” بارتكاب “انتهاكات وجرائم يندى لها جبين الإنسانية”.

ودعت الرئاسة الروحية في بيانها “الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار إلى القيام بمسؤولياتها والوقوف عند واجباتها، والإيفاء بتعهداتها في وقف -ما سمتها- هذه الهجمة الإرهابية والإبادة الجماعية بحق أبناء الطائفة”.