المرصد السوريّ: مسلحون دروز يستعيدون السيطرة على مدينة السويداء

أعلن المرصد السوريّ لحقوق الإنسان وفصيل مسلح أنّ مقاتلين دروزا دحروا فصائل مسلحة منافسة من السويداء واستعادوا السيطرة على المدينة السورية مع استمرار الاشتباكات في أجزاء أخرى من المحافظة التي مزقتها أعمال العنف.

وأفاد المرصد السوريّ لحقوق الإنسان نقلا عن مصادر "بانسحاب مقاتلي العشائر من مدينة السويداء" بعد أن شن مقاتلون دروز هجوما واسعا.

وكان الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع أعلن في وقت سابق السبت وقفا فوريا لإطلاق النار في المحافظة الجنوبية التي شهدت سبعة أيام من العنف الدامي.

وأدت الاشتباكات بين الدروز والبدو إلى تدخل الحكومة وإسرائيل ومسلحين عشائريين من مناطق أخرى في سوريا، ما أسفر عن مقتل أكثر من 900 شخص في محافظة السويداء، وفق حصيلة للمرصد.

وقال المرصد الذي يتخذ مقرا في بريطانيا ويعتمد على شبكة من المصادر داخل سوريا، السبت إن مقاتلين من الأقلية الدرزية "استعادوا... السيطرة على كافة أحياء مدينة السويداء" بعد ساعات من الاشتباكات.

وأضاف أن مقاتلي العشائر شنوا قصفا على المدينة بعد انسحابهم، وأن الاشتباكات مستمرة في أماكن أخرى من المحافظة.