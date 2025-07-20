14 قتيلًا في كوريا الجنوبية في فيضانات وإنهيارات أرضية بسبب الأمطار الغزيرة

لقي شخصان حتفهما واعتبر اثنان آخران في عداد المفقودين في مدينة جابيونج السياحية في كوريا الجنوبية اليوم الأحد بعد انهيار أرضي تسبب في تضرر منازل وفيضان جرف السيارات خلال موجة من الأمطار الغزيرة.



وبهذا يرتفع عدد القتلى على مستوى البلاد إلى 14، إضافةً إلى فقد 12 منذ بدء هطول الأمطار يوم الأربعاء.



وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الحكومية أنه من المتوقع توقف الأمطار اليوم الأحد وأن يعقبها موجة حارة.



وأشارت الهيئة إلى أن الأمطار الغزيرة التي هطلت في وقت سابق على مناطق في جنوب البلاد تحركت نحو الشمال أثناء الليل.