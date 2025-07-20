روسيا: إسقاط 142 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا منها 27 فوق منطقة موسكو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية ورئيس بلدية موسكو أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط 142 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا خلال الليل، منها 27 فوق منطقة موسكو.وأفادت تقارير بإسقاط الطائرات المسيرة فوق عدد من المناطق في الجزء الأوروبي من روسيا، وكذلك فوق البحر الأسود.وقال سيرغي سوبيانين رئيس بلدية موسكو على تيليغرام إن الهجمات الأحدث شملت إسقاط أربع طائرات مسيرة من التي كانت متجهة نحو العاصمة الروسية صباح اليوم الأحد.ووفقًا لهيئة الطيران المدني الروسية (روسافياتسيا)، تأثرت أربعة مطارات كبرى تخدم موسكو، مما أدى إلى تحويل مسار 134 رحلة جوية.وبحلول الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت موسكو، لم يبق سوى مطارين مغلقين أمام حركة الطيران.