زلزالان بقوة تتجاوز 6.5 درجات قبالة كامتشاتكا في روسيا

أعلن المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض اليوم الأحد أن زلزالًا بقوة 6.6 درجات وقع بالقرب من ساحل منطقة كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا.



وأوضح المركز أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات. وذكر المركز في البداية أن الزلزال كان بقوة 6.2 درجات.



وأفاد المركز بوقوع زلزال آخر بلغت قوته 6.7 درجات قبالة الساحل الشرقي لكامتشاتكا على عمق 10 كيلومترات، بعد الزلزال السابق بفترة وجيزة.



وقدر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن قوة الزلزال الثاني بلغت 7.4 درجات.