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الكرملين: بوتين مستعد لبحث ملف السلام في أوكرانيا لكنه يريد تحقيق أهدافه

أخبار دولية
2025-07-20 | 05:34
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الكرملين: بوتين مستعد لبحث ملف السلام في أوكرانيا لكنه يريد تحقيق أهدافه
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الكرملين: بوتين مستعد لبحث ملف السلام في أوكرانيا لكنه يريد تحقيق أهدافه

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للتلفزيون الروسي في مقطع مصور نشر اليوم الأحد أن الرئيس فلاديمير بوتين مستعد للتحرك نحو تسوية سلمية بشأن أوكرانيا لكن الهدف الرئيسي لموسكو يتمثل في تحقيق أهدافها.

وأشار بيسكوف إلى أن العالم اعتاد الآن على خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب "القاسي" في بعض الأحيان، لكنه لفت إلى أن ترامب أكد في تعليقاته المتعلقة بروسيا أنه سيواصل الجهود لإيجاد سبيل نحو اتفاق للسلام.

وقال: "تحدث الرئيس بوتين مرارًا عن رغبته في الوصول بالتسوية الأوكرانية إلى خاتمة سلمية في أقرب وقت ممكن. هذه عملية طويلة وتتطلب جهدًا. إنها ليست بالأمر اليسير".

وأضاف: "الشيء الرئيسي بالنسبة لنا هو تحقيق أهدافنا. أهدافنا واضحة".

وأعلن ترامب الأسبوع الماضي موقفًا أكثر صرامة تجاه روسيا إذ تعهد بإرسال دفعة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا تتضمن منظومات الدفاع الصاروخي باتريوت. كما منح روسيا مهلة 50 يومًا للموافقة على وقف لإطلاق النار وإلا واجهت مزيدًا من العقوبات.

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