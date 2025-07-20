الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
28
o
الجنوب
28
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
28
o
الجنوب
28
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الكرملين: بوتين مستعد لبحث ملف السلام في أوكرانيا لكنه يريد تحقيق أهدافه
أخبار دولية
2025-07-20 | 05:34
مشاهدات عالية
شارك
شارك
الكرملين: بوتين مستعد لبحث ملف السلام في أوكرانيا لكنه يريد تحقيق أهدافه
0
min
الكرملين: بوتين مستعد لبحث ملف السلام في أوكرانيا لكنه يريد تحقيق أهدافه
أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للتلفزيون الروسي في مقطع مصور نشر اليوم الأحد أن الرئيس فلاديمير بوتين مستعد للتحرك نحو تسوية سلمية بشأن أوكرانيا لكن الهدف الرئيسي لموسكو يتمثل في تحقيق أهدافها.
وأشار بيسكوف إلى أن العالم اعتاد الآن على خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب "القاسي" في بعض الأحيان، لكنه لفت إلى أن ترامب أكد في تعليقاته المتعلقة بروسيا أنه سيواصل الجهود لإيجاد سبيل نحو اتفاق للسلام.
وقال: "تحدث الرئيس بوتين مرارًا عن رغبته في الوصول بالتسوية الأوكرانية إلى خاتمة سلمية في أقرب وقت ممكن. هذه عملية طويلة وتتطلب جهدًا. إنها ليست بالأمر اليسير".
وأضاف: "الشيء الرئيسي بالنسبة لنا هو تحقيق أهدافنا. أهدافنا واضحة".
وأعلن ترامب الأسبوع الماضي موقفًا أكثر صرامة تجاه روسيا إذ تعهد بإرسال دفعة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا تتضمن منظومات الدفاع الصاروخي باتريوت. كما منح روسيا مهلة 50 يومًا للموافقة على وقف لإطلاق النار وإلا واجهت مزيدًا من العقوبات.
أخبار دولية
بوتين
مستعد
السلام
أوكرانيا
تحقيق
أهدافه
التالي
تسنيم: إيران قد تجري محادثات نووية مع الترويكا الأوروبية خلال أيام
زلزالان بقوة تتجاوز 6.5 درجات قبالة كامتشاتكا في روسيا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-07-04
الكرملين يقول إن من غير الممكن حاليا تحقيق أهدافه في أوكرانيا عبر الدبلوماسية
أخبار دولية
2025-07-04
الكرملين يقول إن من غير الممكن حاليا تحقيق أهدافه في أوكرانيا عبر الدبلوماسية
0
أخبار دولية
2025-04-30
ترامب: أعتقد أنّ بوتين يريد السلام في أوكرانيا
أخبار دولية
2025-04-30
ترامب: أعتقد أنّ بوتين يريد السلام في أوكرانيا
0
أخبار دولية
2025-06-02
زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لاتخاذ الخطوات "الضرورية" لتحقيق السلام مع روسيا
أخبار دولية
2025-06-02
زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لاتخاذ الخطوات "الضرورية" لتحقيق السلام مع روسيا
0
آخر الأخبار
2025-06-16
الكرملين حول وساطة بوتين المحتملة في الصراع بين إسرائيل وإيران: روسيا تبقى مستعدة إذا لزم الأمر
آخر الأخبار
2025-06-16
الكرملين حول وساطة بوتين المحتملة في الصراع بين إسرائيل وإيران: روسيا تبقى مستعدة إذا لزم الأمر
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
10:50
الهلال الأحمر السوري: قافلة مساعدات أولى تدخل السويداء بعد الاشتباكات
أخبار دولية
10:50
الهلال الأحمر السوري: قافلة مساعدات أولى تدخل السويداء بعد الاشتباكات
0
أخبار دولية
10:05
إيران تقول إنها استبدلت أنظمة الدفاع الجوي المتضررة جراء الحرب مع اسرائيل
أخبار دولية
10:05
إيران تقول إنها استبدلت أنظمة الدفاع الجوي المتضررة جراء الحرب مع اسرائيل
0
أخبار دولية
09:31
وكالة: بوتين استقبل اليوم مستشارا كبيرا للزعيم الأعلى الإيراني
أخبار دولية
09:31
وكالة: بوتين استقبل اليوم مستشارا كبيرا للزعيم الأعلى الإيراني
0
أخبار دولية
09:23
مكتب رئيس وزراء إسرائيل: نتنياهو يعاني من تسمم غذائي وسيخضع للراحة ثلاثة أيام
أخبار دولية
09:23
مكتب رئيس وزراء إسرائيل: نتنياهو يعاني من تسمم غذائي وسيخضع للراحة ثلاثة أيام
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
04:01
الجيش: توقيف مواطنين لتأليفهما عصابة لتعاطي المخدرات وترويجها
أمن وقضاء
04:01
الجيش: توقيف مواطنين لتأليفهما عصابة لتعاطي المخدرات وترويجها
0
آخر الأخبار
12:15
سانا: انتشار قوى الأمن الداخلي على مشارف محافظة السويداء لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار وحماية الأهالي
آخر الأخبار
12:15
سانا: انتشار قوى الأمن الداخلي على مشارف محافظة السويداء لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار وحماية الأهالي
0
فنّ
2025-07-14
هيفاء وهبي تذهل الجمهور بإطلالة فضية في أحدث ظهور لها... جمالها حديث المتابعين (صور)
فنّ
2025-07-14
هيفاء وهبي تذهل الجمهور بإطلالة فضية في أحدث ظهور لها... جمالها حديث المتابعين (صور)
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
نصبة جديدة تطال لبنانيين...لا تقع في فخ هذا التطبيق
تقارير نشرة الاخبار
13:35
نصبة جديدة تطال لبنانيين...لا تقع في فخ هذا التطبيق
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:19
زيارة ذخائر القديسة تيريزا الطفل يسوع في يومها الأخير...
تقارير نشرة الاخبار
07:19
زيارة ذخائر القديسة تيريزا الطفل يسوع في يومها الأخير...
0
أخبار دولية
06:58
البابا يدعو لإنهاء "وحشية الحرب" بعد الهجوم على الكنيسة الكاثوليكية في غزة
أخبار دولية
06:58
البابا يدعو لإنهاء "وحشية الحرب" بعد الهجوم على الكنيسة الكاثوليكية في غزة
0
أخبار لبنان
05:58
الراعي: لا بد من إلغاء المادة ١١٢ من قانون الإنتخاب الحالي لحماية الوحدة الداخلية
أخبار لبنان
05:58
الراعي: لا بد من إلغاء المادة ١١٢ من قانون الإنتخاب الحالي لحماية الوحدة الداخلية
0
أخبار دولية
05:34
الكرملين: بوتين مستعد لبحث ملف السلام في أوكرانيا لكنه يريد تحقيق أهدافه
أخبار دولية
05:34
الكرملين: بوتين مستعد لبحث ملف السلام في أوكرانيا لكنه يريد تحقيق أهدافه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
لارا في مركز متخصص… فرصة للحياة والتعليم المختلف
تقارير نشرة الاخبار
13:50
لارا في مركز متخصص… فرصة للحياة والتعليم المختلف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
كارول سماحة في أولى حفلاتها الغنائية في بيروت لهذا الصيف
تقارير نشرة الاخبار
13:39
كارول سماحة في أولى حفلاتها الغنائية في بيروت لهذا الصيف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
أزمة مزارعي البطاطا… تزايد في حجم الخسارة
تقارير نشرة الاخبار
13:37
أزمة مزارعي البطاطا… تزايد في حجم الخسارة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
نصبة جديدة تطال لبنانيين...لا تقع في فخ هذا التطبيق
تقارير نشرة الاخبار
13:35
نصبة جديدة تطال لبنانيين...لا تقع في فخ هذا التطبيق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
شحّ في المياه وحملة وطنية لمواجهته
تقارير نشرة الاخبار
13:34
شحّ في المياه وحملة وطنية لمواجهته
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
موضة وجمال
06:30
"ليلة مليئة بالحب"... هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بجمالها ورسالة للثنائي سيليو وزين صعب (صور وفيديو)
موضة وجمال
06:30
"ليلة مليئة بالحب"... هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بجمالها ورسالة للثنائي سيليو وزين صعب (صور وفيديو)
2
حال الطقس
02:51
كتل هوائية حارة متوقعة... هذه تفاصيل طقس الأيام المقبلة
حال الطقس
02:51
كتل هوائية حارة متوقعة... هذه تفاصيل طقس الأيام المقبلة
3
موضة وجمال
04:00
في ختام احتفالات زفاف سيليو صعب وزين قطامي... لحظات عائلية مميزة تجمع الثنائي والنجوم (فيديو)
موضة وجمال
04:00
في ختام احتفالات زفاف سيليو صعب وزين قطامي... لحظات عائلية مميزة تجمع الثنائي والنجوم (فيديو)
4
تقارير نشرة الاخبار
13:35
نصبة جديدة تطال لبنانيين...لا تقع في فخ هذا التطبيق
تقارير نشرة الاخبار
13:35
نصبة جديدة تطال لبنانيين...لا تقع في فخ هذا التطبيق
5
أخبار دولية
14:07
وفاة الامير السعوديّ الوليد بن خالد بن طلال
أخبار دولية
14:07
وفاة الامير السعوديّ الوليد بن خالد بن طلال
6
أخبار لبنان
05:58
الراعي: لا بد من إلغاء المادة ١١٢ من قانون الإنتخاب الحالي لحماية الوحدة الداخلية
أخبار لبنان
05:58
الراعي: لا بد من إلغاء المادة ١١٢ من قانون الإنتخاب الحالي لحماية الوحدة الداخلية
7
أمن وقضاء
04:01
الجيش: توقيف مواطنين لتأليفهما عصابة لتعاطي المخدرات وترويجها
أمن وقضاء
04:01
الجيش: توقيف مواطنين لتأليفهما عصابة لتعاطي المخدرات وترويجها
8
أخبار لبنان
04:43
عون واللبنانية الأولى يشاركان في قداس عيد مار شربل في عنايا... الراعي: لبنان لا يزال قائمًا على ركيزتين أساسيتين هما الله وقديسيه
أخبار لبنان
04:43
عون واللبنانية الأولى يشاركان في قداس عيد مار شربل في عنايا... الراعي: لبنان لا يزال قائمًا على ركيزتين أساسيتين هما الله وقديسيه
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More