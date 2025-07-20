الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تسنيم: إيران قد تجري محادثات نووية مع الترويكا الأوروبية خلال أيام

أخبار دولية
2025-07-20 | 06:22
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تسنيم: إيران قد تجري محادثات نووية مع الترويكا الأوروبية خلال أيام
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
تسنيم: إيران قد تجري محادثات نووية مع الترويكا الأوروبية خلال أيام

ذكرت وكالة تسنيم للأنباء، وهي وكالة إيرانية شبه رسمية، اليوم الأحد أن إيران وبريطانيا وفرنسا وألمانيا اتفقت على إجراء محادثات بشأن برنامج طهران النووي، وذلك بعد تحذيرات الدول الأوروبية الثلاث، المعروفة باسم الترويكا الأوروبية، من أن عدم استئناف المفاوضات سيؤدي إلى إعادة فرض عقوبات دولية على إيران.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع قوله: "جرى الاتفاق على مبدأ المحادثات، لكن المشاورات مستمرة بشأن موعد ومكان انعقادها. ولم يحدد البلد الذي قد تعقد فيه المحادثات خلال أيام".

ويأتي هذا التقرير بشأن المحادثات المحتملة بعد أيام قليلة من إجراء وزراء خارجية الترويكا الأوروبية ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أول مكالمة هاتفية لهم مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي منذ الهجوم الإسرائيلي الأميركي على منشآت نووية إيرانية الشهر الماضي.

وتشكل الترويكا الأوروبية، ومعها الصين وروسيا، الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018 ورُفعت بموجبه العقوبات عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

وأعلنت المجموعة الأوروبية أنها ستعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران عبر ما يسمى آلية إعادة فرض العقوبات بحلول نهاية آب إذا لم تستأنف المحادثات النووية التي كانت جارية بين إيران والولايات المتحدة قبل الحرب الجوية الإسرائيلية الإيرانية أو إذا لم تتحقق أي نتائج ملموسة.

أخبار دولية

إيران

محادثات

نووية

الترويكا

الأوروبية

LBCI التالي
البابا يدعو لإنهاء "وحشية الحرب" بعد الهجوم على الكنيسة الكاثوليكية في غزة
الكرملين: بوتين مستعد لبحث ملف السلام في أوكرانيا لكنه يريد تحقيق أهدافه
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:29

مصدر دبلوماسي ألماني: القوى الأوروبية تخطط لمحادثات نووية جديدة مع إيران في الأيام المقبلة

LBCI
أخبار دولية
2025-04-23

وزير الخارجية الصينيّ لنظيره الإيرانيّ: الصين تدعم إيران في إجراء محادثات نووية مع الولايات المتحدة

LBCI
أخبار دولية
2025-06-10

ترامب يعلن أن جولة محادثات جديدة مع إيران حول برنامجها النووي ستجرى الخميس

LBCI
أخبار دولية
2025-06-20

تسنيم: اعتقال جاسوس أوروبيّ في إيران

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
10:50

الهلال الأحمر السوري: قافلة مساعدات أولى تدخل السويداء بعد الاشتباكات

LBCI
أخبار دولية
10:05

إيران تقول إنها استبدلت أنظمة الدفاع الجوي المتضررة جراء الحرب مع اسرائيل

LBCI
أخبار دولية
09:31

وكالة: بوتين استقبل اليوم مستشارا كبيرا للزعيم الأعلى الإيراني

LBCI
أخبار دولية
09:23

مكتب رئيس وزراء إسرائيل: نتنياهو يعاني من تسمم غذائي وسيخضع للراحة ثلاثة أيام

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
04:01

الجيش: توقيف مواطنين لتأليفهما عصابة لتعاطي المخدرات وترويجها

LBCI
آخر الأخبار
12:15

سانا: انتشار قوى الأمن الداخلي على مشارف محافظة السويداء لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار وحماية الأهالي

LBCI
فنّ
2025-07-14

هيفاء وهبي تذهل الجمهور بإطلالة فضية في أحدث ظهور لها... جمالها حديث المتابعين (صور)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

نصبة جديدة تطال لبنانيين...لا تقع في فخ هذا التطبيق

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:19

زيارة ذخائر القديسة تيريزا الطفل يسوع في يومها الأخير...

LBCI
أخبار دولية
06:58

البابا يدعو لإنهاء "وحشية الحرب" بعد الهجوم على الكنيسة الكاثوليكية في غزة

LBCI
أخبار لبنان
05:58

الراعي: لا بد من إلغاء المادة ١١٢ من قانون الإنتخاب الحالي لحماية الوحدة الداخلية

LBCI
أخبار دولية
05:34

الكرملين: بوتين مستعد لبحث ملف السلام في أوكرانيا لكنه يريد تحقيق أهدافه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

لارا في مركز متخصص… فرصة للحياة والتعليم المختلف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

كارول سماحة في أولى حفلاتها الغنائية في بيروت لهذا الصيف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

أزمة مزارعي البطاطا… تزايد في حجم الخسارة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

نصبة جديدة تطال لبنانيين...لا تقع في فخ هذا التطبيق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

شحّ في المياه وحملة وطنية لمواجهته

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
موضة وجمال
06:30

"ليلة مليئة بالحب"... هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بجمالها ورسالة للثنائي سيليو وزين صعب (صور وفيديو)

LBCI
حال الطقس
02:51

كتل هوائية حارة متوقعة... هذه تفاصيل طقس الأيام المقبلة

LBCI
موضة وجمال
04:00

في ختام احتفالات زفاف سيليو صعب وزين قطامي... لحظات عائلية مميزة تجمع الثنائي والنجوم (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

نصبة جديدة تطال لبنانيين...لا تقع في فخ هذا التطبيق

LBCI
أخبار دولية
14:07

وفاة الامير السعوديّ الوليد بن خالد بن طلال

LBCI
أخبار لبنان
05:58

الراعي: لا بد من إلغاء المادة ١١٢ من قانون الإنتخاب الحالي لحماية الوحدة الداخلية

LBCI
أمن وقضاء
04:01

الجيش: توقيف مواطنين لتأليفهما عصابة لتعاطي المخدرات وترويجها

LBCI
أخبار لبنان
04:43

عون واللبنانية الأولى يشاركان في قداس عيد مار شربل في عنايا... الراعي: لبنان لا يزال قائمًا على ركيزتين أساسيتين هما الله وقديسيه

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More