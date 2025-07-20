وصول قافلة مساعدات إنسانية إلى السويداء

وصلت إلى محافظة السويداء قافلة إنسانية تضم وفدًا من وزارة الصحة يرافقه كوادر طبية، إلى جانب فريق من الهلال الأحمر السوري.



وقد سمح بدخول القافلة إلى مدينة السويداء برفقة وفد الهلال الأحمر فقط، في ظل رفض شعبي لمرافقة الوفد الحكومي.



وتتجهز القافلة للتوجه إلى مشفى السويداء الوطني المنكوب، حاملةً معها مساعدات طبية واستهلاكية وسيارات إسعاف، في محاولة لتخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة في المحافظة التي تعاني نقصًا حادًا في الخدمات الأساسية والمستلزمات الطبية.



ولا تزال القافلة في طريقها، ولم تصل بعد إلى وجهتها النهائية.