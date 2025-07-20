صحة غزة: استشهاد 67 فلسطينيا بنيران إسرائيلية خلال انتظار شاحنات مساعدات

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا بنيران إسرائيلية في شمال القطاع في خلال انتظار شاحنات المساعدات ارتفع إلى 67 إثر وصول مزيد من الجثث إلى المستشفيات من موقع إطلاق النار.