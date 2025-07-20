مصدر دبلوماسي ألماني: القوى الأوروبية تخطط لمحادثات نووية جديدة مع إيران في الأيام المقبلة

تنوي كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا عقد محادثات جديدة مع إيران بشأن برنامجها النووي خلال الأيام المقبلة، بحسب ما أفاد مصدر دبلوماسي ألماني فرانس برس الأحد.وقال المصدر، إن الدول الأوروبية الثلاث "على اتصال مع إيران لتحديد موعد لإجراء مزيد من المحادثات في خلال الأسبوع المقبل"، بعد تحذيرات من القوى الأوروبية من إمكانية إعادة تفعيل العقوبات الدولية على إيران ما لم تستأنف المفاوضات.وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، نقلا عن مصدر لم تسمه، أن طهران وافقت على إجراء محادثات مع الدول الأوروبية الثلاث.وأضافت أن المشاورات جارية بشأن موعد ومكان المحادثات.ويأتي ذلك بعدما أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الجمعة مكالمة هاتفية مع نظرائه البريطاني والفرنسي والألماني ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس.