بيان للرئاسة الروحية للدروز في سوريا.. هذا ما طالبت به

أصدرت الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز في سوريا، بيانا جددت فيه الدعوة الى الوقف الفوري للهجمات العسكرية وسحب كل القوات التابعة لحكومة دمشق من محيط الجبل.

وجاء في البيان:

"في ظل الأحداث الأليمة والمأساوية التي عصفت بأبناء الطائفة المعروفية وبعد المجازر المروّعة التي ارتُكبت بحقّ المدنيين الأبرياء، نكرر ونطالب بما يلي:



- الوقف الفوري لكافة الهجمات العسكرية وسحب كل القوات التابعة لحكومة دمشق، من جيش وأجهزة أمنية وميليشيات، من محيط الجبل وكافة بلداته وقراه.



- توفير خدمات الإنترنت والاتصالات بشكل عاجل، لضمان تواصل الأهالي للتمهيد للتبادل والإفراج الفوري عن الموقوفين وضمان نجاح العملية بضمانه الدول الراعية للاتفاق.



وأضاف البيان: "نهيب بأبنائنا على امتداد السويداء بالتعاون والتحلي باقصى درجات المسؤوليه لانجاح هذا الامر، على أن يتم الامر اليوم بحلول الساعه 6:00 مساء في ساحة قرية ام الزيتون من أجل عودة ابنائنا وبناتنا واطفالنا المخطوفين بخير وسلامه...".