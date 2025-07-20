وكالة: بوتين استقبل اليوم مستشارا كبيرا للزعيم الأعلى الإيراني

أعلنت وكالة الأنباء الروسية نقلا عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين عقد اجتماعا اليوم الأحد مع علي لاريجاني، كبير مستشاري الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.



وناقش الطرفان الوضع المتصاعد في الشرق الأوسط والقضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.



وذكر بيسكوف أن بوتين أكد مجددا موقف روسيا الداعم لاستقرار المنطقة وسعيها إلى حل سياسي للقضايا المتعلقة بالأنشطة النووية الإيرانية.





