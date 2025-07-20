إيران تقول إنها استبدلت أنظمة الدفاع الجوي المتضررة جراء الحرب مع اسرائيل

استبدلت إيران أنظمة دفاعها الجوي التي تضررت جراء القصف الإسرائيلي في حزيران، بحسب ما نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) عن مسؤول عسكري الأحد.ونقلت وكالة "ارنا" عن نائب مسؤول العمليات في الجيش الإيراني الأدميرال محمود موسوي قوله إن "العدو الصهيوني حاول تدمير القدرات الدفاعية الإيرانية، وقد تضررت بعض منظوماتنا الدفاعية في هذه الحرب، ولكن تم استبدال الأنظمة المتضررة بأنظمة جديدة بجهود قواتنا المسلحة وتم نشرها في مواقع محددة مسبقا".ولم يُحدِّد نوع المعدات أو متى استُبدلت.