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الهلال الأحمر السوري: قافلة مساعدات أولى تدخل السويداء بعد الاشتباكات

أخبار دولية
2025-07-20 | 10:50
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الهلال الأحمر السوري: قافلة مساعدات أولى تدخل السويداء بعد الاشتباكات
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الهلال الأحمر السوري: قافلة مساعدات أولى تدخل السويداء بعد الاشتباكات

دخلت الأحد قافلة مساعدات إنسانية مدينة السويداء، وفق ما أفاد مسؤول في الهلال الأحمر السوري وكالة فرانس برس، هي الأولى بعد أسبوع من أعمال عنف دامية أوقعت أكثر من الف قتيل.
     
وشاهد مراسل لفرانس برس عند أطراف السويداء قافلة تتألف من عشرات الشاحنات وسيارات اسعاف تحمل شارات الهلال الأحمر، في طريقها الى المدينة.
     
وقال مدير الإعلام والتواصل في الهلال الأحمر عمر المالكي: "هذه أول قافلة تدخل بعد الأحداث الأخيرة، وصلت وهي الآن داخل السويداء".
     
وأشار إلى أن دخول القافلة جرى "بالتنسيق مع الجهات الحكومية والسلطات المحلية في السويداء"، مؤكدا أنها لن تكون القافلة الوحيدة.
     
وتضمّ المساعدات سلالا غذائية ومستلزمات طبية وطحينا ومحروقات وأكياسا للجثث، بحسب المالكي.
     
وقال محافظ السويداء مصطفى بكور لفرانس برس الأحد من على مشارف مدينة السويداء: "جئنا بقافلة مساعدات لتلبية النقص الحاد في المستلزمات الطبية والإغاثية". 
     
 

أخبار دولية

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