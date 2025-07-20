إردوغان يجدد دعمه لحلّ يقضي بقيام دولتين في قبرص

جدّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تأكيد دعم بلاده لحل يقضي بقيام دولتين في قبرص، داعيا المجتمع الدولي إلى تقبّل التقسيم في الجزيرة المتوسّطية.وقال الرئيس التركي في خلال زيارة للشطر الشمالي من قبرص في الذكرى الـ51 لغزو القوات التركية للجزيرة: "ندعم بالكامل رؤية تستند إلى حل يقضي بقيام دولتين".وأضاف: "حان الوقت لأن يتصالح المجتمع الدولي أيضا مع الحقائق على الأرض"، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.[ ===== DateLine ========== ]شمال نيقوسيا (قبرص), 20-7-2025 (أ ف ب) -