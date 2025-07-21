الرئيس الصيني يجتمع مع مسؤولين أوروبيين يوم الخميس

أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم الاثنين أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا سيزوران الصين يوم الخميس المقبل حيث سيلتقيان الرئيس الصيني شي جين بينغ.



وسيشارك رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ في رئاسة القمة الخامسة والعشرين بين الصين والاتحاد الأوروبي مع قادة الاتحاد الأوروبي في اليوم نفسه.