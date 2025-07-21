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إدارة الطيران الإتحادية: خطوط ألاسكا الجوية تطلب إيقاف طائرات كل المسارات الرئيسية

أخبار دولية
2025-07-21 | 00:59
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إدارة الطيران الإتحادية: خطوط ألاسكا الجوية تطلب إيقاف طائرات كل المسارات الرئيسية
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إدارة الطيران الإتحادية: خطوط ألاسكا الجوية تطلب إيقاف طائرات كل المسارات الرئيسية

ذكرت صفحة الحالة الخاصة بإدارة الطيران الاتحادية الأميركية أن شركة خطوط ألاسكا الجوية طلبت إيقاف كل طائرات مساراتها الرئيسية.

ولم يتضح سبب الطلب حتى الآن.

ولم ترد خطوط ألاسكا الجوية وإدارة الطيران الاتحادية حتى الآن على طلبات من رويترز للتعقيب خارج ساعات العمل الرسمية.

وأظهرت صفحة الحالة على الموقع الإلكتروني لإدارة الطيران الاتحادية أن كل الوجهات تأثرت بمنع طائرات المسارات الرئيسية التابعة لشركة خطوط ألاسكا الجوية من التحليق.
 

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