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برقية: ترامب تعهد بإنقاذ الأفغان لكن الإمارات أعادت بعضهم إلى بلاده

أخبار دولية
2025-07-21 | 01:08
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برقية: ترامب تعهد بإنقاذ الأفغان لكن الإمارات أعادت بعضهم إلى بلاده
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برقية: ترامب تعهد بإنقاذ الأفغان لكن الإمارات أعادت بعضهم إلى بلاده

كشفت برقية داخلية لوزارة الخارجية الأميركية اطلعت عليها رويترز أمس الأحد أن قبل أيام من تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه سيساعد الأفغان الذين تم إجلاؤهم من بلادهم والعالقين في الإمارات، كانت الحكومة الإماراتية قد بدأت بالفعل في إعادتهم إلى أفغانستان وأبلغت واشنطن بذلك.

وكانت الإمارات، الشريك الأمني الوثيق للولايات المتحدة، قد وافقت في عام 2021 على إيواء عدة آلاف من الأفغان الذين تم إجلاؤهم من كابول موقتًا عندما أطاحت طالبان بالحكومة المدعومة من الولايات المتحدة خلال المراحل الأخيرة من الانسحاب الذي قادته الولايات المتحدة.

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