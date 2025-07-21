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الصحة في غزة: وفاة 18 فلسطينيًا جوعًا خلال 24 ساعة
أخبار دولية
2025-07-21 | 03:28
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الصحة في غزة: وفاة 18 فلسطينيًا جوعًا خلال 24 ساعة
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة تسجيل 18 وفاة بسبب المجاعة في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب "روسيا اليوم".
بلغت كارثة الجوع في قطاع غزة مستويات صعبة وباتت تحصد أرواح سكان القطاع بأعداد ملحوظة وأعلن برنامج الأغذية العالمي أن "واحد من كل 3 أشخاص في قطاع غزة لا يتناول الطعام لعدة أيام متواصلة".
أخبار دولية
فلسطينيًا
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