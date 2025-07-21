وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن تنفيذ ضربات ضد الحوثيين في ميناء الحديدة باليمن

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الإثنين أن الجيش نفذ ضربات جوية ضد الحوثيين في ميناء الحديدة في اليمن.



وقال كاتس في بيان صادر عن مكتبه "قام جيش الدفاع الإسرائيلي للتو بقصف أهداف إرهابية تابعة للنظام الحوثي الإرهابي في ميناء الحديدة، ويفرض بالقوة منع أي محاولة لإعادة تأهيل البنية التحتية الإرهابية التي تم استهدافها في السابق".



وختم بالقول "كما سبق وقلت بوضوح، سيلقى اليمن مصير طهران. سيدفع الحوثيون ثمنا باهظا لإطلاق صواريخ باتجاه دولة إسرائيل".



وأكد مسؤول أمني حوثي في اليمن أن إسرائيل ضربت ميناء الحديدة الإثني، ما أدى إلى تدمير رصيف أعيد بناؤه بعدما تضرر جراء قصف سابق.



وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الأربعاء اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن باتجاه الدولة العبرية، بعد شنّ مقاتلاته في مطلع الشهر هجمات على بنى تحتية للحوثيين.

