إيران تتّهم الأوروبيين بعدم احترام اتفاق 2015 النووي



اتّهمت طهران الاثنين كلا من بريطانيا وفرنسا وألمانيا بعدم احترام الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بعدما هددت الدول الثلاث بإعادة فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية على خلفية برنامجها النووي.



وفرض اتفاق العام 2015 الذي تم التوصل إليه بين إيران والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن (بريطانيا وفرنسا والصين وروسيا والولايات المتحدة) إضافة إلى ألمانيا، قيودا على برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها.



لكنه انهار عندما انسحبت الولايات المتحدة في 2018، خلال ولاية دونالد ترامب الرئاسة الأولى، من الاتفاق أحاديا وأعادت فرض العقوبات على إيران.



وتعهّد الأوروبيون بمواصلة دعم الاتفاق لكن الآلية التي وُضعت لهذا الغرض فشلت وأُجبرت العديد من الشركات الغربية على مغادرة إيران التي تواجه مذاك أزمة اقتصادية متفاقمة.

