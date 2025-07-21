إيران أجرت تجربة دون مدارية باستخدام صاروخ إطلاق الأقمار الصناعية (قاصد)

ذكرت وكالة تسنيم للأنباء الإيرانية شبه الرسمية، أن إيران أجرت تجربة دون مدارية بواسطة الصاروخ الحامل للأقمار الصناعية (قاصد)، وذلك لتقييم تقنيات جديدة طورها قطاع الفضاء في البلاد.



وجاء في تقرير الوكالة أن "نتائج هذه التجربة ستستخدم لتحسين أداء الأقمار الصناعية وأنظمة الفضاء في البلاد".

