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الفاتيكان: البابا ليو يرفض التهجير الجماعي "القسري" للمدنيين في غزة

أخبار دولية
2025-07-21 | 07:32
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الفاتيكان: البابا ليو يرفض التهجير الجماعي &quot;القسري&quot; للمدنيين في غزة
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الفاتيكان: البابا ليو يرفض التهجير الجماعي "القسري" للمدنيين في غزة

أعلن الفاتيكان أن البابا ليو حذر من "الاستخدام العشوائي للقوة والتهجير الجماعي القسري" للسكان في قطاع غزة، وذلك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الاثنين.

أخبار دولية

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