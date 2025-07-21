الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
26
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أحاديث مع ريكاردو كرم
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
26
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بريطانيا ودول أخرى تدعو إلى إنهاء الحرب في غزة على الفور
أخبار دولية
2025-07-21 | 09:21
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
بريطانيا ودول أخرى تدعو إلى إنهاء الحرب في غزة على الفور
دعت بريطانيا وأكثر من 20 دولة أخرى إلى إنهاء الحرب في غزة على الفور وأكدت أن نموذج تقديم المساعدات الذي تتبعه الحكومة الإسرائيلية "خطير ويغذي عدم الاستقرار ويحرم سكان غزة من كرامتهم الإنسانية".
وقال وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وأستراليا وكندا والدنمرك ودول أخرى في بيان مشترك: "نحن الموقعون أدناه، نبعث معا برسالة بسيطة وعاجلة: يجب أن تنتهي الحرب في غزة الآن".
وأضافوا: "نحن مستعدون لاتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم وقف إطلاق نار فوري (وإيجاد) مسار سياسي يفضي إلى تحقيق الأمن والسلام للإسرائيليين والفلسطينيين والمنطقة بأسرها".
أخبار دولية
إنهاء
الحرب
الفور
التالي
الرئيس الصيني يجتمع مع مسؤولين أوروبيين يوم الخميس
المرصد السوري: 1120 قتيلا حصيلة جديدة لأعمال العنف في السويداء في جنوب سوريا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
09:11
الحكومة البريطانية: بريطانيا ودول أخرى تدعو إلى إنهاء الحرب في غزة على الفور
آخر الأخبار
09:11
الحكومة البريطانية: بريطانيا ودول أخرى تدعو إلى إنهاء الحرب في غزة على الفور
0
آخر الأخبار
2025-07-10
نتنياهو: مفاوضات إنهاء الحرب في غزة ستبدأ فورا مع بداية وقف إطلاق النار
آخر الأخبار
2025-07-10
نتنياهو: مفاوضات إنهاء الحرب في غزة ستبدأ فورا مع بداية وقف إطلاق النار
0
أخبار دولية
2025-05-16
الرئيس الفلسطيني يدعو في ذكرى "النكبة" إلى تحرّك دولي لإنهاء الحرب في غزة
أخبار دولية
2025-05-16
الرئيس الفلسطيني يدعو في ذكرى "النكبة" إلى تحرّك دولي لإنهاء الحرب في غزة
0
أخبار دولية
2025-06-11
واشنطن تنتقد فرض بريطانيا ودول أخرى عقوبات على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف
أخبار دولية
2025-06-11
واشنطن تنتقد فرض بريطانيا ودول أخرى عقوبات على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:41
رومانيا تبرم اتفاقا مع إسرائيل لشراء أنظمة دفاع جوي بملياري يورو
أخبار دولية
14:41
رومانيا تبرم اتفاقا مع إسرائيل لشراء أنظمة دفاع جوي بملياري يورو
0
أخبار دولية
14:09
زيلينسكي: مباحثات جديدة بين أوكرانيا وروسيا ستعقد الأربعاء
أخبار دولية
14:09
زيلينسكي: مباحثات جديدة بين أوكرانيا وروسيا ستعقد الأربعاء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
جثث في الطرقات... وقوافل العشائر تغادر السويداء
تقارير نشرة الاخبار
13:18
جثث في الطرقات... وقوافل العشائر تغادر السويداء
0
أخبار دولية
12:53
الأمم المتحدة: شريان الحياة الذي يبقي الناس على قيد الحياة في غزة ينهار
أخبار دولية
12:53
الأمم المتحدة: شريان الحياة الذي يبقي الناس على قيد الحياة في غزة ينهار
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:39
بري ترأس اجتماعا لهيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الإدارة والعدل... بو صعب: جلسة للهيئة العامة يوم الأربعاء
أخبار لبنان
10:39
بري ترأس اجتماعا لهيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الإدارة والعدل... بو صعب: جلسة للهيئة العامة يوم الأربعاء
0
آخر الأخبار
2025-07-13
هيئة البث الإسرائيلية: المؤسسة الأمنية تتابع استعداد مؤيدين للفلسطينيين إرسال سفينة من إيطاليا لكسر حصار غزة
آخر الأخبار
2025-07-13
هيئة البث الإسرائيلية: المؤسسة الأمنية تتابع استعداد مؤيدين للفلسطينيين إرسال سفينة من إيطاليا لكسر حصار غزة
0
آخر الأخبار
2025-07-13
الرئيس الإيراني: نسعى لمنع تكرار الحروب والنزاعات من خلال المضي قدما في المسار الدبلوماسي
آخر الأخبار
2025-07-13
الرئيس الإيراني: نسعى لمنع تكرار الحروب والنزاعات من خلال المضي قدما في المسار الدبلوماسي
0
آخر الأخبار
2025-06-14
القناة 14 عن الإسعاف الإسرائيلي: 3 قتلى في منطقة حيفا شمال إسرائيل إثر القصف الصاروخي الإيراني الأخير
آخر الأخبار
2025-06-14
القناة 14 عن الإسعاف الإسرائيلي: 3 قتلى في منطقة حيفا شمال إسرائيل إثر القصف الصاروخي الإيراني الأخير
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
نقلة نوعية في Google Maps... بعد الاستعانة بالذكاء الإصطناعي
تقارير نشرة الاخبار
13:44
نقلة نوعية في Google Maps... بعد الاستعانة بالذكاء الإصطناعي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
شركة IPT تمنح فرصاً للطلاب اللبنانيين لتطوير حلول روبوتية مجتمعية
تقارير نشرة الاخبار
13:40
شركة IPT تمنح فرصاً للطلاب اللبنانيين لتطوير حلول روبوتية مجتمعية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
مغارة جعيتا تُعيد فتح أبوابها رسميًا بعد فترة من الإقفال... هكذا تبدو الصورة من هناك
تقارير نشرة الاخبار
13:36
مغارة جعيتا تُعيد فتح أبوابها رسميًا بعد فترة من الإقفال... هكذا تبدو الصورة من هناك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
الكلاب الشاردة آمنة بعد اليوم... والعين على البلديات!
تقارير نشرة الاخبار
13:34
الكلاب الشاردة آمنة بعد اليوم... والعين على البلديات!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
التحضيرات الأخيرة لمنتخب لبنان في كرة السلة انطلقت تمهيدا لكأس أمم آسيا في السعودية
تقارير نشرة الاخبار
13:31
التحضيرات الأخيرة لمنتخب لبنان في كرة السلة انطلقت تمهيدا لكأس أمم آسيا في السعودية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
طلب رفع الحصانة عن بوشيكيان وامكانية منعه من السفر... زياد بارود يوضح المعطى القانوني
تقارير نشرة الاخبار
13:31
طلب رفع الحصانة عن بوشيكيان وامكانية منعه من السفر... زياد بارود يوضح المعطى القانوني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
أرباح الريجي في ذروتها رغم الحرب وما خلفته من أضرار وخسائر
تقارير نشرة الاخبار
13:26
أرباح الريجي في ذروتها رغم الحرب وما خلفته من أضرار وخسائر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
جثث في الطرقات... وقوافل العشائر تغادر السويداء
تقارير نشرة الاخبار
13:18
جثث في الطرقات... وقوافل العشائر تغادر السويداء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
إسرائيل تعزز حضورها على الحدود مع سوريا
تقارير نشرة الاخبار
13:17
إسرائيل تعزز حضورها على الحدود مع سوريا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
08:03
كرامي تُحدّد موعد بدء العام الدراسي 2025-2026 في المدارس والثانويات الرسمية وتُصدر التعليمات التنظيمية
أخبار لبنان
08:03
كرامي تُحدّد موعد بدء العام الدراسي 2025-2026 في المدارس والثانويات الرسمية وتُصدر التعليمات التنظيمية
2
أمن وقضاء
12:44
عملية دهم للجيش في عمشيت إثر إشكال تخلله إطلاق نار... وهذا ما حصل
أمن وقضاء
12:44
عملية دهم للجيش في عمشيت إثر إشكال تخلله إطلاق نار... وهذا ما حصل
3
تقارير نشرة الاخبار
02:38
زيارة براك الثالثة... هذه تفاصيلها
تقارير نشرة الاخبار
02:38
زيارة براك الثالثة... هذه تفاصيلها
4
أمن وقضاء
13:53
قوى الأمن تعمم صورة مواطنة فُقدت من أحد مساكن الطلاب في طريق الجديدة
أمن وقضاء
13:53
قوى الأمن تعمم صورة مواطنة فُقدت من أحد مساكن الطلاب في طريق الجديدة
5
خبر عاجل
11:13
بوشكيان: قرار ملاحقتي ورفع الحصانة صدر بعد مغادرتي لبنان بأيام ما يُسقط كليا رواية التهرب من المساءلة
خبر عاجل
11:13
بوشكيان: قرار ملاحقتي ورفع الحصانة صدر بعد مغادرتي لبنان بأيام ما يُسقط كليا رواية التهرب من المساءلة
6
أخبار لبنان
12:11
جنبلاط استقبل توم براك... وهذا ما جرى بحثه
أخبار لبنان
12:11
جنبلاط استقبل توم براك... وهذا ما جرى بحثه
7
أمن وقضاء
09:27
الجيش: توقيف 7 مواطنين لإطلاقهم النار وضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية
أمن وقضاء
09:27
الجيش: توقيف 7 مواطنين لإطلاقهم النار وضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية
8
فنّ
02:42
"فخورة بما قدمت واكتفيت إلى هنا"... ممثلة سورية شهيرة تعلن اعتزالها!
فنّ
02:42
"فخورة بما قدمت واكتفيت إلى هنا"... ممثلة سورية شهيرة تعلن اعتزالها!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More