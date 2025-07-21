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الأونروا تفيد بتلقي رسائل استغاثة من موظفيها في غزة جراء الجوع

أخبار دولية
2025-07-21 | 10:03
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الأونروا تفيد بتلقي رسائل استغاثة من موظفيها في غزة جراء الجوع
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الأونروا تفيد بتلقي رسائل استغاثة من موظفيها في غزة جراء الجوع

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أنها "تتلقى رسائل جوع يائسة" من بعض موظفيها في قطاع غزة، مع بلوغ الجوع وسوء التغذية مستويات غير مسبوقة في القطاع.
     
ويواجه سكان غزة، البالغ عددهم أكثر من مليوني شخص، نقصا حادا في الغذاء والاحتياجات الأساسية، فيما تفيد جهات طبية وجهاز الدفاع المدني ومنظمة "أطباء بلا حدود" بتسجيل ارتفاع ملحوظ في حالات سوء التغذية خلال الأيام الأخيرة.
     
وحذّرت منظمة أطباء بلا حدود الأسبوع الماضي من تسجيل ارتفاع مقلق في حالات سوء التغذية الحاد، مشيرة إلى مستويات "غير مسبوقة" في اثنتين من عياداتها في غزة.
     
وفي منشور على منصة"إكس"، أعلنت الأونروا أن النقص في الإمدادات في قطاع غزة أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بمقدار 40 ضعفا، في حين أن المساعدات المخزنة في مستودعاتها خارج غزة تكفي لإطعام "جميع السكان لأكثر من ثلاثة أشهر".
     
وقالت الوكالة "المعاناة في غزة هي من صنع الإنسان ويجب أن تتوقف. ارفعوا الحصار ودعوا المساعدات تدخل بأمان وعلى نطاق واسع".

أخبار دولية

الأونروا

غزة

الجوع

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