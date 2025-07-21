وكالة: وزيرا الدفاع الروسي والإيراني ناقشا تعزيز التعاون

ذكرت وكالة الإعلام الروسية، أن وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف ونظيره الإيراني عزيز نصير زاده ناقشا تعزيز التعاون العسكري خلال اجتماع في موسكو.



وجاء الاجتماع عقب محادثات أمس الأحد بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعلي لاريجاني مستشار الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، تناولت الوضع في الشرق الأوسط والقضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.



وترتبط روسيا بمعاهدة شراكة استراتيجية مع إيران، ونددت بالقصف الإسرائيلي والأمريكي للمواقع النووية الإيرانية في حزيران.



