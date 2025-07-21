لزيادة الضغط على موسكو... بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على شركتين روسيتين

فرضت بريطانيا عقوبات جديدة على شركتين روسيتين في إطار جهودها المستمرة لزيادة الضغط على موسكو.



والشركتان هما إنتر شيبينغ سيرفيسز للشحن وشركة تجارة النفط ليتاسكو ميدل إيست دي.إم.سي.سي وهما الأحدث على قائمة العقوبات التي تفرضها بريطانيا على روسيا.



ووفقا لإشعار رسمي على الموقع الإلكتروني للحكومة، شمل التحديث الأخير إدراج 137 هدفا جديدا على لائحة العقوبات.