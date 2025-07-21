إسرائيل: البيان المشترك الداعي لوقف إطلاق النار بغزة "منفصل عن الواقع"

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية رفضها البيان المشترك الصادر عن أكثر من 20 دولة والذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة ووصفته بأنه "منفصل عن الواقع ويوجه رسالة خاطئة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس".ودعت بريطانيا وأكثر من 20 دولة أخرى إلى وقف فوري للحرب في غزة وانتقدت نظام توزيع المساعدات الإسرائيلي بعد استشهاد مئات الفلسطينيين بالقرب من مواقعه في أثناء محاولات الحصول على الطعام.