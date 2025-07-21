الأمم المتحدة: شريان الحياة الذي يبقي الناس على قيد الحياة في غزة ينهار

عبّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه إزاء التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة حيث "ينهار آخر شريان يُبقي الناس على قيد الحياة".



وقال المتحدث باسم غوتيريش، ستيفان دوجاريك إن الأمين العام "يعبر عن أسفه للتقارير المتزايدة عن معاناة الأطفال والكبار من سوء التغذية".



وأضاف: "على إسرائيل التزام بالسماح بتقديم الإغاثة الإنسانية التي تُوفرها الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى، وتسهيلها بكل الوسائل المتاحة لها".

