زيلينسكي: مباحثات جديدة بين أوكرانيا وروسيا ستعقد الأربعاء

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن جولة جديدة من المحادثات بين موسكو وكييف ستُعقد الأربعاء، بعد أن فشلت جلستان سابقتان في إسطنبول في تحقيق تقدم يُذكر لإنهاء الحرب بين الطرفين.



وقال زيلينسكي في كلمته اليومية عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "ناقشتُ مع وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف التحضيرات لعملية تبادل ولاجتماع جديد في تركيا مع الجانب الروسي.

وأشار عمروف إلى أن الاجتماع مُقرر الأربعاء"، مشيرا الى أن "تفاصيل إضافية ستتوافر غدا" الثلاثاء.



