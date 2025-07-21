رومانيا تبرم اتفاقا مع إسرائيل لشراء أنظمة دفاع جوي بملياري يورو

أعلنت رومانيا التي تعمل على تحديث منظوماتها الدفاعية، إبرام اتفاقية مع اسرائيل مدتها سبع سنوات، لشراء أنظمة دفاع جوي بقيمة تزيد عن ملياري يورو.



وجاء في بيان أصدرته حكومة الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي: "وقّعت وزارة الدفاع وشركة رافائيل الإسرائيلية اتفاق إطار لشراء ستة أنظمة صواريخ قصيرة المدى".



وأضاف: "يهدف البرنامج إلى تزويد الجيش بأنظمة أسلحة مصممة للحماية من التهديدات الجوية خصوصا المسيرات وصواريخ كروز".



وشبّه وزير الدفاع يونوت موستيانو هذه الأنظمة بنظام القبة الحديدية.

