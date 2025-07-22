منظمة الصحة العالمية تقول إنّ "هجوما" استهدف مقرّها بوسط غزة

ندّدت منظمة الصحة العالمية الإثنين بهجمات ضدّ مقرّ إقامة طاقمها ومستودعها الرئيسي في دير البلح في وسط مدينة غزة، في مواجهة تصعيد الجيش الإسرائيلي عملياته.



وجاء في منشور للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبرييسوس على منصة إكس أنّ "مقرّ إقامة طاقم منظمة الصحة العالمية في دير البلح في غزة هوجم ثلاث مرات اليوم وكذلك مستودعها الرئيسي"، مشيرا إلى "دخول الجيش الإسرائيلي المقرّ" واحتجازه لأفراد في الطاقم ولأفراد من عائلاتهم.