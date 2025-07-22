العفو الدولية: الغارات الإسرائيلية على سجن إيوين في طهران قد تشكل "جريمة حرب"

دعت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، إلى فتح تحقيق بشبهة ارتكاب "جريمة حرب" في الغارات التي شنّتها إسرائيل على سجن إيوين في طهران في نهاية حزيران خلال الحرب التي استمرت 12 يوما بين اسرائيل وايران.



وقالت أمنستي في بيان إنّ "الغارات المتعمّدة التي شنّها الجيش الإسرائيلي تشكّل انتهاكا خطرا للقانون الإنساني الدولي ويجب التحقيق فيها بوصفها جريمة حرب".



وأضافت المنظمة غير الحكومية أنّ "الجيش الإسرائيلي شنّ غارات عديدة على سجن إيوين، ممّا أسفر عن مقتل وجرح عشرات المدنيين، وتسبّب بأضرار ودمار واسع النطاق في ستّ أنحاء على الأقلّ من مجمّع السجن".



وأكّدت العفو الدولية أنّها تستند في بياناتها إلى مقاطع فيديو تمّ التحقّق من صحّتها، وصور التقطتها أقمار اصطناعية، وإفادت شهود.



وشدّدت المنظمة على أنّه "من المفترض أنّ أيّ سجن أو مكان احتجاز هو موقع مدني، وليس هناك أيّ دليل موثوق به على أنّ سجن إيوين كان هدفا عسكريا مشروعا".

