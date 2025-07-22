الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه اعترض صاروخا أُطلق من اليمن صباح الثلاثاء غداة تنفيذه غارات على ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.وقال الجيش في منشور على حسابه في تطبيق تلغرام إنّه "عقب دويّ صفارات الإنذار في مناطق عدّة في إسرائيل، تمّ اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن".