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ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تحطّم طائرة مقاتلة في بنغلادش إلى 27 قتيلا

أخبار دولية
2025-07-22 | 00:46
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ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تحطّم طائرة مقاتلة في بنغلادش إلى 27 قتيلا
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ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تحطّم طائرة مقاتلة في بنغلادش إلى 27 قتيلا

ارتفعت حصيلة حادث تحطّم طائرة مقاتلة بنغلادشية في مدرسة بالعاصمة دكا إلى 27 قتيلا على الأقلّ ، بحسب ما أعلن مسؤول حكومي الثلاثاء.
     
وكانت حصيلة سابقة أفادت بسقوط 20 قتيلا في هذه الكارثة.
     
وقال المساعد الخاص لكبير مستشاري وزارة الصحة ورعاية الأسرة سيد الرحمن، إنّه "حتى الآن، الحصيلة هي 27 قتيلا، من بينهم 25 طفلا وطيار واحد".
 

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