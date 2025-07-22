الحوثيون يعلنون مسؤوليتهم عن هجوم صاروخي استهدف مطار بن غوريون الإسرائيلي

أعلن الحوثيون اليمنيون أنهم استهدفوا مطار بن غوريون في إسرائيل للمرة الثانية بعدما ضربت إسرائيل ميناء الحديدة الخاضع لسيطرتهم، غير ان الجيش الإسرائيلي اعلن أنه اعترض الصاروخ.



وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع: "نفذت القوة الصاروخية في القواتِ المسلحةِ اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللُّد في منطقة يافا المحتلة بصاروخ بالستيّ فرط صوتي نوع "فلسطين2".