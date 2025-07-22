نجل بايدن: سبب أداء والدي الكارثي في المناظرة أمام ترامب كان منوما

كشف هانتر بايدن نجل الرئيس الأميركي السابق جو بايدن أن الأداء الكارثي لوالده في المناظرة أمام الرئيس دونالد ترامب والذي أدى إلى تنحي السياسي المنتمي للحزب الديمقراطي عن الترشح لولاية رئاسية جديدة كان نتيجة لتناوله منوم الأمبين بسبب سفره.وقال هانتر في مقابلة مع مقدم البرامج على يوتيوب آندرو كالاهان: "سأخبركم ماذا، أنا أعرف بالضبط ما حدث في تلك المناظرة. لقد حلق جو بايدن في رحلات طيران حول العالم... وهو يبلغ من العمر 81 عاما. كان متعبا للغاية".وأضاف: "يعطونه (الأطباء) الأمبين ليتمكن من النوم".وكان أداء الرئيس السابق في المناظرة أمام مرشح الحزب الجمهوري آنذاك ترامب، والتي تعثر فيها بايدن مرات عدة ليكمل حديثه، قد أثار انتقادا عنيفا ضد ترشحه في انتخابات 2024.وبعد مرور أقل من شهر على تلك المناظرة التي جرت في 27 حزيران 2024، تنحى بايدن عن الترشح للرئاسة بعد أن تراجع أمام ترامب في استطلاعات الرأي. ثم أصبحت نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي وخسرت أمام ترامب في انتخابات تشرين الثاني.وفي الأيام التي تلت المناظرة، قال الرئيس السابق إن إرهاق السفر بعد رحلتين خارج البلاد في وقت سابق من ذلك الشهر هو السبب في أدائه الكارثي في المناظرة.وفي مقابلة أمس الاثنين، عبر هانتر بايدن أيضا عن خيبة أمله في أعضاء الحزب الديمقراطي والخبراء الاستراتيجيين والنواب الذين تخلوا عن ترشيح والده بعد المناظرة.