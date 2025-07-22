فرنسا تطلب السماح للصحافة بدخول غزة "لتوثيق ما يحدث فيها"

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إسرائيل إلى السماح للصحافة الأجنبية بدخول قطاع غزة المحاصر مع تزايد التحذيرات من مجاعة بعد 21 شهرا من الحرب.



وقال بارو في مقابلة مع إذاعة "فرانس إنتر" من شرق أوكرانيا: "أطالب بالسماح للصحافة الحرة والمستقلة بالوصول إلى غزة لتوثيق ما يحدث فيها".