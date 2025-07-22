إيران: عدد قتلى الحرب مع إسرائيل ارتفع إلى 1062

أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني أن 1062 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في إيران نتيجة الحرب التي استمرت 12 يوما مع إسرائيل الشهر الماضي، بينهم 102 امرأة و38 طفلا.



وكان العدد الرسمي السابق للقتلى 935.