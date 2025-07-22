موجة حر شديدة في إيران... وانقطاع إمدادات المياه والكهرباء

تسبّبت موجة حر شديدة في إيران بانقطاع إمدادات المياه والكهرباء في معظم أنحاء البلاد، بعد انخفاض مستوى المياه في الخزانات إلى أدنى مستوياتها منذ قرن، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.



وتأثرت 18 محافظة في البلاد على الأقل من أصل 31، بما فيها طهران، بدرجات حرارة شديدة بدأت الجمعة ويتوقع أن تبدأ الانحسار تدريجا الخميس، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي نقلا عن هيئة الأرصاد الجوية.